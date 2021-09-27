 

Лондон отменил антимонопольный закон для топливных компаний из-за кризиса

27.09.2021, 4:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыИз-за кризиса с поставками топлива на АЗС топливную промышленность Великобритании временно выведут из-под действия антимонопольного законодательства, сообщил министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии страны Кваси Квартенг.

Квартенг подчеркнул, что топлива в стране достаточно, но власти учитывают «сложности в работе цепочек поставок». В связи с этим решено «задействовать Протокол о нефтепереработке, гарантирующий, что у отрасли будет возможность осуществлять обмен необходимой информацией и более эффективно сотрудничать». Такой шаг должен «минимизировать перебои» с поставками.

Для топливных компаний приостанавливается Закон о конкуренции от 1998 года. Они смогут свободно обмениваться информацией и совместно принимать решения об оптимизации поставок на АЗС в тех или иных районах страны, передает ТАСС.

Times пишет, что власти Великобритании намерены привлечь военнослужащих в качестве водителей бензовозов, чтобы наладить поставки топлива. Операция уже получила название Escalin, первые военнослужащие, имеющие квалификацию водителей большегрузного транспорта, приступят к ее осуществлению в ближайшие дни. 

Напомним, в четверг нефтяная корпорация BP закрыла ряд своих АЗС из-за проблем с поставками топлива. EG Group, владеющая почти 400 АЗС на территории Соединенного Королевства, также ввела ограничения на покупку бензина из-за ажиотажного спроса на топливо.

В августе СМИ сообщали, что многие водители после Brexit покинули Великобританию, тысячи новых еще не сдали тест на права. Ситуация усугубляется локдауном из-за COVID-19. В стране возникли перебои не только с поставкой топлива, но и еды.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.03 / У нардепа Козака может быть российский паспорт – СМИ

21.09 / В Подмосковье «заминировали» все роддома

21.10 / Geely представила в РФ новый кроссовер Geely Tugella

20.07 / Разумков о требовании РФ внести изменения в Конституцию: Мы сами определимся. У другого государства нет такого права

28.07 / В киевском метро полностью пропало освещение, в интернете появилось видео

21.11 / Производители “зеленой” электроэнергии подали исков против Украины на 1 млрд грн – глава ассоциации

28.01 / “Папа ждал это видео, потому что в нем снимались мама”. Каменских трогательно рассказала о клипе, который посвятит покойному отцу

13.07 / Группа «Земляне» допустила воссоединение коллектива

29.10 / В Европе отреагировали на убийство людей в Ницце

03.08 / Суд вновь отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика