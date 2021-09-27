Лондон отменил антимонопольный закон для топливных компаний из-за кризиса

Из-за кризиса с поставками топлива на АЗС топливную промышленность Великобритании временно выведут из-под действия антимонопольного законодательства, сообщил министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии страны Кваси Квартенг.

Квартенг подчеркнул, что топлива в стране достаточно, но власти учитывают «сложности в работе цепочек поставок». В связи с этим решено «задействовать Протокол о нефтепереработке, гарантирующий, что у отрасли будет возможность осуществлять обмен необходимой информацией и более эффективно сотрудничать». Такой шаг должен «минимизировать перебои» с поставками.

Для топливных компаний приостанавливается Закон о конкуренции от 1998 года. Они смогут свободно обмениваться информацией и совместно принимать решения об оптимизации поставок на АЗС в тех или иных районах страны, передает ТАСС.

Times пишет, что власти Великобритании намерены привлечь военнослужащих в качестве водителей бензовозов, чтобы наладить поставки топлива. Операция уже получила название Escalin, первые военнослужащие, имеющие квалификацию водителей большегрузного транспорта, приступят к ее осуществлению в ближайшие дни.

Напомним, в четверг нефтяная корпорация BP закрыла ряд своих АЗС из-за проблем с поставками топлива. EG Group, владеющая почти 400 АЗС на территории Соединенного Королевства, также ввела ограничения на покупку бензина из-за ажиотажного спроса на топливо.

В августе СМИ сообщали, что многие водители после Brexit покинули Великобританию, тысячи новых еще не сдали тест на права. Ситуация усугубляется локдауном из-за COVID-19. В стране возникли перебои не только с поставкой топлива, но и еды.