Дипломаты посетили Ярошенко в тюрьме США

Российские дипломаты встретились с гражданином РФ Константином Ярошенко, который находится в американской тюрьме, сообщило посольство в Вашингтоне.

С консульским визитом тюрьму «Данбери» посетили старшие дипломаты посольства. Подчеркивается, что в тюрьме Ярошенко отказывают в квалифицированной медпомощи. Дипломаты «заверили соотечественника в том, что продолжат добиваться соблюдения его прав и законных интересов», информирует посольство в Facebook.

Российская сторона заявила, что «вся ответственность за жизнь и здоровье росграждан, содержащихся в пенитенциарных учреждениях США, лежит на американской стороне». Посольство призвало «местные власти предоставить россиянам необходимую медицинскую помощь».