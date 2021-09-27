Дипломаты посетили Ярошенко в тюрьме США

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27.09.2021, 4:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссийские дипломаты встретились с гражданином РФ Константином Ярошенко, который находится в американской тюрьме, сообщило посольство в Вашингтоне.

С консульским визитом тюрьму «Данбери» посетили старшие дипломаты посольства. Подчеркивается, что в тюрьме Ярошенко отказывают в квалифицированной медпомощи. Дипломаты «заверили соотечественника в том, что продолжат добиваться соблюдения его прав и законных интересов», информирует посольство в Facebook.

Российская сторона заявила, что «вся ответственность за жизнь и здоровье росграждан, содержащихся в пенитенциарных учреждениях США, лежит на американской стороне». Посольство призвало «местные власти предоставить россиянам необходимую медицинскую помощь».



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