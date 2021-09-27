 

YouTube собрался сделать «все возможное» для урегулирования работы в России

27.09.2021, 3:40, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГендиректор YouTube Сюзан Воджицки прокомментировала возможность покинуть российский рынок, как произошло с рынком Китая.

«Что касается вопроса о правительстве, то мы, как всегда, сделаем все возможное, чтобы это урегулировать», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg TV.

Воджицки сообщила о желании «обеспечить работу и обслуживание аудитории в максимальном объеме», включая «моменты, когда есть вопросы с властями». «Если мы не сможем… но я надеюсь, что мы продолжим всегда разрешать то, что можем», – приводит РИА «Новости» слова Воджицки.

При этом Воджицки не стала отвечать на вопрос о том, удалял ли YouTube видео по запросу российских властей. Воджицки сказала, что сервис «получает запросы от властей и изучает» их. Администрация ресурса «принимает решение, основываясь на целом ряде разных факторов». При работе с правительствами «существует много аспектов, которые принимают во внимание, будь это местные законы или происходящее на месте», сказал она.

Напомним, компания Google, чьей «дочкой» является YouTube, с начала 2021 года была оштрафована на 32,5 млн рублей за неисполнение российского законодательства, но оплатила только 3,5 млн за нефильтрацию поисковой выдачи. 

В сентябре СМИ сообщили, что в офис Google в Москве в бизнес-центре «Балчуг Плаза» пришли судебные приставы. Однако в ходе визита приставам не удалось провести разговор с руководством представительства. В офисе находилась только секретарь, она позвонила адвокату. Тот заявил, что приставы пришли в офис ООО «Google», а претензии суда относятся к находящемуся в Америке Google LLC.

В июле 2020 года YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград» без возможности восстановления. Google предупредила о возможных рисках для России, связанных с требованием разблокировать YouTube-канал «Царьград» или выплатить неустойку. Компания заявила, что может перестать удалять из поисковой выдачи ссылки на заблокированные в РФ материалы.



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