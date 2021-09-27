 

Рядовой с передовой на Донбассе получает зарплату больше, чем полковник в Киеве – Минобороны Украины

27.09.2021, 2:52, Новости дня
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“Вышел приказ №330 Министерства обороны о том, что необходимо увеличить оплату тем, кто находится на передовой, имеется в виду первая линия ротных опорных пунктов. Это где-то за километр от передовой. Так вот, на сегодняшний день, люди, которые выполняют все условия, согласно 330-му приказу, у нас рядовой получает больше, чем полковник в Киеве”, – сказал он.

Замминистра отметил, что речь идет о зарплате рядового в более 30 тыс. грн в месяц.

“А если мы говорим об офицерах и так далее, то еще больше. […] Они вот эти деньги получают вовремя, всегда”, – подчеркнул Носов.

Контекст:

По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине составляла в июле 14 345 грн в месяц.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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