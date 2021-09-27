За процедуру “парить ноги” детей нужно забирать – Комаровский

“Спросите у врачей в Киевском ожоговом центре, как они относятся к процедуре парения ног детям. И если они смогут ответить без использования ненормативной лексики, вам очень повезет. У нас же мамки считают, что чем ближе температура к кипятку, тем эффективнее. Они даже ухитряются доливать кипяток в тазик, откуда не убрали детские ноги. Это безумие! За процедуру под названием “парить ноги” надо вообще детей из дома забирать”, – сказал он.

Кроме того, медик назвал “чистым бандитизмом” дыхание над картошкой из-за вероятности получить ожоги дыхательных путей, а также призвал “перестать фигней страдать”, ставя горчичники.

“Мне мама в детстве ставила регулярно горчичники. Это просто нереальное счастье, когда с тебя снимают горчичники. И мама спрашивает: “Ну что, стало легче?”. “Мама, стало!” Конечно, оно ж было хреново с этими горчичниками, а без них рай. И мама просто убеждена, что горчичники реально спасают”, – объяснил Комаровский.

“Бандитизмом” он считает и нанесение на ребенка “йодной сетки”.

“Йодная сетка – это бандитизм, особенно когда используется для детей. Потому что через детскую кожу йод в огромном количестве всасывается в системный кровоток и дает огромную нагрузку на щитовидную железу, в некоторых случаях вызывая острое поражение щитовидной железы”, – заявил педиатр.

Контекст:

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы.

В 2006 году открыл консультативный медицинский центр “Клиником” в Харькове.

Комаровский – автор многочисленных научных трудов, ведущий ряда телевизионных программ.

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