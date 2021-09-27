Россия призвала Германию выполнять договоренности по «Северному потоку – 2»

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев рассказал об ожиданиях относительно влияния выборов в Германии на реализацию проекта «Северный поток – 2».

Нечаев сказал, что «ожидание здесь одно: заключенные договоры надо выполнять, невзирая на соображения политической конъюнктуры». Российская сторона полагает, что «ответственность, связанная с работой в составе нового правительства, побудит политических деятелей, пытающихся сегодня дискредитировать проект, отказаться от предвыборной риторики в пользу серьезной работы на благо страны, энергобезопасности Европы в целом».

Как сообщил посол, большинство политиков в Германии понимает, что их стране требуется газ в качестве «переходного сырья» в условиях «энергетического разворота», отказа от атомной энергетики и угледобычи. РФ готова поставлять газ «на максимально выгодных, прозрачных условиях». По словам посла, сложившаяся на газовом рынке ситуация лишь доказывает, что «Северный поток – 2» «крайне востребован немецкими потребителями», передает ТАСС.

Он подчеркнул успешность сотрудничества двух стран «в энергетической сфере», а также «безупречное» и «полное» исполнение Москвой своих обязательств. Нечаев указал, что «у РФ и Германии много общих интересов и на других перспективных направлениях, таких как цифровизация, искусственный интеллект, водородная энергетика, охрана окружающей среды, защита климата».

Россия с уважением относится к волеизъявлению немецкого народа и готова работать с любым правительством, которое будет сформировано по итогам выборов в Бундестаг, сказал Нечаев. При этом Москва «предельно четко дает партнерам понять, что конструктивный диалог подразумевает отказ от морализаторства, ультиматумов, угроз введения санкций и тем более намерений разговаривать с позиции силы».

По его мнению, нынешние отношения двух стран «не соответствуют потенциалу взаимодействия», но все же «осуществляются масштабные бизнес-проекты, проводятся тематические «перекрестные» годы, реализуются многочисленные инициативы по межпарламентской и межрегиональной линиям, в культурной, научной, образовательной, военно-мемориальной и исторической сферах, продолжаются контакты по линии гражданских обществ, молодежные обмены».

В воскресенье завершились выборы в Бундестаг Германии. Немецкий политолог Александр Рар считает, что Германией будет управлять коалиция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с «Зелеными» и Свободной демократической партией, а канцлером, вероятно, станет кандидат от политического союза ХДС/ХСС Армин Лашет.