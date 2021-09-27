Объявлена стоимость умных часов Oppo Watch Free

Новая модель умных часов Oppo Watch Free обойдется покупателю всего в 85 американских долларов. По крайней мере, именно такую базовую цену нового наручного устройства назвал производитель.

Также представители компании Oppo сообщили, что продажи смарт-часов данной модели стартуют 30 сентября. Вес гаджета составит 33 грамма. Разработчик обещает, что одного заряда аккумулятора будет хватать на две недели работы.

Экран средних размеров – 1,64 дюйма. Цветовая палитра на нем отображается на сто процентов в стандарте палитры DCI-P3. Смарт-часы поддерживают беспроводную связь с основным устройством Bluetooth 5.0. также производитель сообщает о наличии ста режимов для тренировок, в которых устройство отслеживает состояние организма владельца.