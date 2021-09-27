 

В американском штате Айова открыли стрельбу возле спорт-паба, есть погибшие и раненые

27.09.2021, 1:04, Новости дня
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Следователи рассказали, что инцидент связан с заведением под названием La Familia Sports pub and lounge, расположенном на Тихоокеанском шоссе. Около 2.00 сюда вызвали полицию, которая нашла на парковке шесть человек с огнестрельными ранениями.

К утру трое из них скончались. В местном полицейском департаменте не исключают, что число жертв вырастет.

По имеющейся информации, инцидент начался в пабе со ссоры двух посетителей и завершился стрельбой из двух автомобилей по толпе возле заведения.

Полиция выяснила, что из машин стреляли пассажиры, они использовали “более трех разных видов огнестрельного оружия”.

Информация о подозреваемых и используемых ими машинах не разглашается, подчеркивает телеканал.

В полиции считают, что угрозы для населения нет.

При этом правоохранители обратились к очевидцам происшествия с просьбой связаться с полицейским управлением Де-Мойна.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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