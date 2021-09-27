 

Турция отказалась помогать талибам управлять аэропортом Кабула

27.09.2021, 0:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыТурция и движение «Талибан» не договорились о присутствии турецких представителей в аэропорту Кабула, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган сообщил, что сейчас «нет вопроса», по которому стороны «достигли договоренности, консенсуса». Он считает, что «нет смысла говорить об этом», Турция «не присутствует в аэропорту», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

Президент Турции сообщил, что хотя его страну с Афганистаном связывают исторические отношения, из-за «совершенных ошибок» турецких граждан эвакуировали. При этом в Афганистане создано «неинклюзивное» правительство, которое «не охватывает все различные фракции». Пока ситуация не изменится, Турция «не будет присутствовать в Афганистане», сообщил Эрдоган.

Напомним, движение «Талибан*» заявило, что аэропорт афганской столицы Кабула полностью готов к внутренним и международным рейсам. В начале сентября сообщалось, что технические специалисты из Катара и Турции прибыли в Кабул для техобслуживания аэропорта. В конце августа Турция согласилась с предложением талибов взять управление аэропортом Кабула.



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