В компании Sony сообщили о намерении обновить систему PlayStation 5

Как оказалось, у игровой консоли PlayStation 5 еще есть огромный потенциал. В этом рассказали в компании Sony, выпускающей данную приставку.

Вообще-то пятая PlayStation уже почти год, как вышла на мировой рынок. Но за это время интерес к ней со стороны геймеров не угас. Более того, никуда не исчез дефицит консолей, за которыми даже в Америке выстраиваются километровые очереди.

Разработчик, кстати, уже несколько раз обновлял ПО, под руководством которого работает новое игровое устройство PlayStation 5. Но это еще далеко не все. В японской компании заявили, что у них есть «фантастический идеи», которые будут воплощены вместе с будущим апдейтом. Итак, геймерам стоит ожидать приятных сюрпризов.