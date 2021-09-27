 

В компании Sony сообщили о намерении обновить систему PlayStation 5

27.09.2021, 0:44, Новости дня
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Как оказалось, у игровой консоли PlayStation 5 еще есть огромный потенциал. В этом рассказали в компании Sony, выпускающей данную приставку.

Вообще-то пятая PlayStation уже почти год, как вышла на мировой рынок. Но за это время интерес к ней со стороны геймеров не угас. Более того, никуда не исчез дефицит консолей, за которыми даже в Америке выстраиваются километровые очереди.

Разработчик, кстати, уже несколько раз обновлял ПО, под руководством которого работает новое игровое устройство PlayStation 5. Но это еще далеко не все. В японской компании заявили, что у них есть «фантастический идеи», которые будут воплощены вместе с будущим апдейтом. Итак, геймерам стоит ожидать приятных сюрпризов.



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