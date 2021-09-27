 

Ученый дал оценку опасности от приближающегося к Земле астероида Апофис

27.09.2021, 0:44, Новости дня
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Профессор Ричард Бинзель из Кембриджа считает, что приближающийся к Земле астероид Апофис несет серьезную угрозу для нашей планеты.

Согласно предварительным расчетам, данное космическое тело 13 апреля 2029 года должно приблизиться к Земле на расстояние всего-то в 31 тысячу километров. Жители Юного полушария смогут увидеть его на небосводе невооруженным глазом.

Опасность же состоит в том, что в критический момент до астероида будет раз в десять меньше, чем до Луны. Обычно же такие небесные тела пролетают далеко за лунной орбитой. В данном же случае даже небольшое отклонение может оказаться фатальным для всего живого на нашей планете. Кроме того, через некоторое время Апофис снова вернется.



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