 

Россию предупредили о возможном предательстве Эрдогана после саммита в Сочи

26.09.2021, 20:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЕсли Турция посчитает партнерство с Западом более выгодным для себя, то легко отвернется от России, сообщил политолог Пол Антонопулос.

«Возникает вопрос, должна ли Москва доверять Анкаре, особенно учитывая то, что дружественную риторику турецкого лидера часто сменяет враждебная», – рассказал эксперт в статье для портала InfoBrics, передает РИА «Новости». 

В качестве примера, с одной стороны, эксперт напоминает об интересах РФ и Турции в Сирии, где Анкара собирается вернуть себе контроль над территориями бывшей Османской империи. С другой, Антонопулос указывает, что у РФ и Турции существуют возможности для углубления сотрудничества, в том числе на общей платформе для урегулирования региональных проблем.

«Хотя предложения Эрдогана о создании региональной платформы для решения проблем являются позитивным шагом в правильном направлении, учитывая его последовательное ненадежное поведение и предательства в прошлом, Москва, с одной стороны, с энтузиазмом восприняла бы такой блок, но также будет опасаться, зная о том, что Турция очень часто легко поворачивается к Западу», – заключил политолог.

Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.09 / По автомобилю Шефира выпустили 10 пуль, объявлена спецоперация – МВД Украины

03.03 / В Украине от коронавируса вакцинировали почти 7 тыс. человек

13.10 / Самым популярным среди смартфонов Apple станет iPhone 12

14.11 / Nintendo выпустила свою приставку вслед за конкурентами

19.03 / Сын Трампа назвал Байдена «пустым костюмом с телесуфлером»

04.09 / После отравления Навального НАТО потребовал от России передать Организации по запрещению химоружия все данные о программе “Новичок”

28.09 / В Армении опасаются вмешательства Турции в конфликт в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана

27.06 / Российские противолодочные самолеты пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

03.01 / В Ивано-Франковской области в ДТП погибла девочка, четыре человека пострадали

08.07 / Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика