Эксперт объяснил новое положение Франции в Мали

«Мали – зона влияния Парижа еще с колониальных времен. Причем даже после провозглашения независимости в этой республике мало что поменялось. Экономика, финансовые потоки и элиты были всегда завязаны на Францию», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, специалист по региону Андрей Прокаев.

«Например, валюта Мали – западноафриканский франк, который используется во всей Западной Африке – полностью обеспечивается парижским Центробанком. Сам парижский ЦБ обладает правом вето на принятие любых решений по урегулированию этой валюты, и большая часть золотовалютных резервов Западной Африки, в том числе и Мали, хранится именно во Франции», – отметил собеседник.

По его словам, «с одной стороны, для Франции очень важны ресурсы Мали, и Парижу действительно есть, что терять в этом регионе. Прежде всего, золото и уран. Уран особенно важен для Франции, поскольку это одна из передовых стран в области ядерной энергетики. А в Мали есть хорошее урановое месторождение Фалеа».

«С другой стороны, все ресурсы будут принадлежать французам вне зависимости от присутствия РФ в республике», – подчеркнул эксперт. Тем не менее, в СМИ наблюдается острая реакция на сообщения о возможном российском присутствии в Мали, заметил Прокаев. «С 2013 года Париж проводил в стране военную операцию, в ходе которой гибли в том числе французские военнослужащие. И сейчас Франция уходит в самый неподходящий момент. Внешне это выглядит так, будто русские просто выгнали французов из республики. Хотя на самом деле это не так», – объяснил собеседник.

Он отметил, что с медийной точки зрения Парижу нанесен удар, но Франция до сих пор сохраняет рычаги влияния на Мали. «Повторюсь, все финансовые потоки находятся под влиянием Парижа. Фактически Франция из Мали никуда не ушла, а переформатировала свои ресурсы. Борьбой с местными группировками и террористической угрозой будет заниматься другая страна – Россия», – добавил военный эксперт.

По его мнению, основное преимущество российских ЧВК заключается в том, что они на примерах работы в Сирии и ЦАР за последние несколько лет доказали свою эффективность в сфере обеспечения безопасности. «Кроме того, стоимость услуг российских компаний дешевле, чем у конкурентов из Британии, США и ЮАР», – добавил эксперт.

При этом российские специалисты могут столкнуться в Мали с двумя проблемами. «Первая – это козни внешних игроков. Французы сделают все возможное, чтобы усложнить РФ присутствие в Мали. Во-первых, через своих агентов влияния они будут поддерживать оппозиционные силы. Во-вторых, через СМИ будут всячески демонизировать российские компании, создавая образ кровожадных наемников, активно транслируя фейки со случаями якобы гибели мирного населения. В частности, эти инструменты Франция уже использовала в ЦАР. В-третьих, они будут шантажировать официальный Бамако сокращением экономической и гуманитарной помощи», – перечислил собеседник.

Тем же самым будут заниматься не только французы, но и европейцы и американцы, считает военный эксперт. По его мнению, на подобные провокации необходимо правильно реагировать, разоблачая фейки.

Вторая же проблема связана внутриполитическим раскладом Мали. «Важно понять, против кого надо воевать, а с кем можно просто договориться. В частности, существует опасность, когда одна сторона может начать бомбить всех подряд, называя их террористами, и в итоге настроить против официального Бамако всю страну. Этого нужно избежать, потому что в Мали значительная часть отрядов, которая выступает против правительства, не является приверженцами радикального ислама и может договориться с Бамако», – отметил Прокаев.

В качестве примера эксперт привел народы фульбе и туарегов, которые часто испытывают нелюбовь к Бамако по конкретным причинам. «Например, они не представлены в органах власти, им не дают землю для пастбища своего скота. Бомбить их необязательно. Можно проделать дипломатическую работу и договориться, чтобы они без боя прекратили сопротивление официальному Бамако. Те же отряды, которые связаны с террористическими и запрещенными в РФ организациями вроде Исламского государства и Аль-Каиды, нужно уничтожать», – подчеркнул собеседник.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что малийские власти обратились к частной военной компании из РФ с просьбой помочь в борьбе с терроризмом, российские власти не имеют к этому отношения. Он также указал на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который убеждал РФ «не работать» в Африке в сфере безопасности, потому что это «место Европы», передает РИА «Новости».

В пятницу тему «присутствия ЧВК Вагнера в Мали на встрече с Лавровым поднимал и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. По словам Лаврова, лучше было бы синхронизировать действия и ЕС, и РФ в том, что касается борьбы с терроризмом – «не только в Мали, но и в целом в Сахаро-Сахельском регионе».

Кроме того, глава российского МИД напомнил Франции и Британии о сохранившихся колониальных владениях, отметив, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах.

Позже глава правительства Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что Франция, приняв решение завершить антитеррористическую операцию «Бархан», «будто бы выбросила» Мали, поэтому Бамако приходится искать новых партнеров.

Выступая на Генассамблее ООН, он подчеркнул, что «одностороннее объявление» было сделано Парижем без согласования с Бамако, «очертания» новой конфигурации сил неясны, передает РИА «Новости».

Напомним, Париж объявил о решении изменить модель военного присутствия в регионе Сахеля и завершить операцию «Бархан», которую должен заменить международный альянс. Закрытие военных баз на севере Мали должно завершиться в начале 2022 года.

В прошлую среду Франция пригрозила вывести войска из Мали из-за сотрудничества властей страны с российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. В частности, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что подобное сотрудничество властей в Бамако «абсолютно несовместимо с нашим присутствием». Кремль опроверг присутствие российских военных в Мали. В ООН гипотетическое соглашение Мали с ЧВК Вагнера назвали слухами. Глава малийского МИДа Абдулай Диоп после встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым сообщил о намерении Бамако укреплять сотрудничество с Россией. При этом, комментируя тему ЧВК и встречу с Лавровым, он заявил: «Нам не нужно обсуждать эту сферу – в частности, данный вопрос».

Ранее политолог Сергей Федоров рассказал газете ВЗГЛЯД, почему Франция ревниво относится к успехам РФ в Африке.