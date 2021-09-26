 

В Австралии половина жителей старше 16 лет привились от коронавируса

26.09.2021, 14:16, Новости дня
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Всего в Австралии сделали 26,7 млн прививок. Одну дозу вакцины получили 75,8% граждан старше 16 лет, 51,5% полностью привились.

В Австралии разрешены три вакцины от коронавируса – AstraZeneca, Pfizer и Moderna.

За время эпидемии, по данным минздрава страны, в Австралии подтвердили 97,5 тыс. случаев COVID-19, 1231 человек умер.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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