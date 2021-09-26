 

Умер основатель и басист группы Status Quo Алан Ланкастер

26.09.2021, 13:22, Новости дня
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“По просьбе его любящей и глубоко лелеемой семьи я с разбитым сердцем объявляю о кончине Алана Ланкастера, британского короля музыки, бога гитары и члена-основателя культовой группы Status Quo. Алан Ланкастер скончался сегодня утром в своем доме в Сиднее в окружении семьи”, – написал он.

Журналист напомнил, что у музыканта были рассеянный склероз и проблемы с передвижением.

https://www.facebook.com/craig.bennett.3745/posts/10159546952429704

Контекст:

Алан Ланкастер – британский рок-музыкант, бас-гитарист, один из основателей британской рок-группы Status Quo. 

Ланкастер выпустил с группой 17 альбомов. Четыре пластинки возглавили британские чарты. Последний раз Ланкастер выступил 13 июля в 1985 году на концерте Live Aid.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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