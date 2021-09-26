Правительство решило поддержать заявку на проведение чемпионата мира по мини-футболу

Министерство спорта РФ поддержит заявку Российского футбольного союза на проведение в стране чемпионата мира по мини-футболу, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Россия готова принимать как можно больше международных соревнований, подтверждая статус ведущей мировой державы, восстанавливая и расширяя связи и позиции в мировом спортивном сообществе. У нас есть отличная инфраструктура, которая расширяется по поручению президента России. Много объектов продолжает строиться и реконструироваться – их необходимо загружать и использовать в полной мере. Правительство в лице Минспорта поддержит заявку Российского футбольного союза на проведение в стране чемпионата мира по мини-футболу, который, уверен, будет организован на высоком уровне», – приводит его слова ТАСС.

Ранее Минспорт решил помочь российским спортсменам с получением виз США.