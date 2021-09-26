 

Правительство решило поддержать заявку на проведение чемпионата мира по мини-футболу

26.09.2021, 12:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМинистерство спорта РФ поддержит заявку Российского футбольного союза на проведение в стране чемпионата мира по мини-футболу, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Россия готова принимать как можно больше международных соревнований, подтверждая статус ведущей мировой державы, восстанавливая и расширяя связи и позиции в мировом спортивном сообществе. У нас есть отличная инфраструктура, которая расширяется по поручению президента России. Много объектов продолжает строиться и реконструироваться – их необходимо загружать и использовать в полной мере. Правительство в лице Минспорта поддержит заявку Российского футбольного союза на проведение в стране чемпионата мира по мини-футболу, который, уверен, будет организован на высоком уровне», – приводит его слова ТАСС.

Ранее Минспорт решил помочь российским спортсменам с получением виз США.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.04 / Le Figaro – во Франции арестовали украинцев и молдаван, наживавшихся на своих соотечественниках-мигрантах

01.07 / “Укртранснафта” начала управлять частью “трубы Медведчука”

29.01 / В Кабмине объяснили, какая редакция украинского правописания действует после решения ОАСК

11.06 / Третьяковка выделит льготникам 5 тыс. билетов на выставку о Невском

16.12 / Sky News – британские власти призывают народ отказаться от одноразовых масок

28.10 / Кулеба рассказал, когда с Ираном обсудят выплату компенсаций родственникам погибших в самолете МАУ

26.01 / В Сенат США передали резолюцию об импичменте Трампа

19.08 / В МИД назвали условие исключения талибов из списка террористов

06.01 / Люди оказались под завалами в золоторудных шахтах на Камчатке

14.12 / Стало известно о планах производства «Спутника V» в ОАЭ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика