В Москве мужчина напал с пистолетом на сотрудников ДПС

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26.09.2021, 12:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВодитель автомобиля Mercedes напал с пистолетом на сотрудников ДПС в Москве и скрылся.

Как информирует телеканал «360», нападение произошло в Северном административном округе, на улице 8 Марта. На кадрах, опубликованных телеканалом, видны несколько автомобилей полиции и брошенный Mercedes.

Источник телеканала в правоохранительных органах рассказал, что за рулем иномарки был мужчина средних лет. Причины его поступка пока не известны, официального подтверждения информации нет.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области был ранен один полицейский. 26-летний сотрудник взвода патрульно-постовой службы получил осколочное ранение голени правой ноги, не представляющее угрозы для жизни.

Позже в региональном следственном управлении СК сообщили, что подозреваемый перед нападением убил знакомую семью на почве бытового конфликта.



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