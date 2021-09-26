CNN en Español – по соцсетям разлетелись кадры с испанским «чудо-домом», не пострадавшим от лавы
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На испанском острове Пальма лавовые реки, образовавшиеся из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха, уничтожили множество домов, передаёт CNN en Español. При этом по соцсетям разлетелись кадры с так называемым чудо-домом, который оказался со всех сторон окружён лавой, но при этом не пострадал.
То, что мы сейчас видим, уже называют «чудо-домом». И это неспроста. Дело в том, что, по данным информагентства Reuters, это единственный дом, который не пострадал от лавы на испанском острове Пальма после извержения вулкана Кумбре-Вьеха.
Кадры с этим домом, окружённым со всех сторон лавой, были сняты с беспилотника. Они быстро разлетелись по соцсетям. Эти кадры были сделаны в понедельник или во вторник. По ним можно оценить продвижение лавовых рек, стекающих с вулкана Кумбре-Вьеха.
Лава растеклась по всей жилой зоне, уничтожая всё на своём пути: от домов до школ. Лишь этот дом стал исключением.
Агентство Reuters указывает на то, что лава разрушила почти 200* домов. К тому же на данный момент эвакуированы около 6 тысяч жителей острова.
Материал предоставлен CNN en Español.
Дата выхода в эфир 25 сентября 2021 года.
* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).
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