CNN en Español – по соцсетям разлетелись кадры с испанским «чудо-домом», не пострадавшим от лавы

На испанском острове Пальма лавовые реки, образовавшиеся из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха, уничтожили множество домов, передаёт CNN en Español. При этом по соцсетям разлетелись кадры с так называемым чудо-домом, который оказался со всех сторон окружён лавой, но при этом не пострадал.

То, что мы сейчас видим, уже называют «чудо-домом». И это неспроста. Дело в том, что, по данным информагентства Reuters, это единственный дом, который не пострадал от лавы на испанском острове Пальма после извержения вулкана Кумбре-Вьеха.

Кадры с этим домом, окружённым со всех сторон лавой, были сняты с беспилотника. Они быстро разлетелись по соцсетям. Эти кадры были сделаны в понедельник или во вторник. По ним можно оценить продвижение лавовых рек, стекающих с вулкана Кумбре-Вьеха.

Лава растеклась по всей жилой зоне, уничтожая всё на своём пути: от домов до школ. Лишь этот дом стал исключением.

Агентство Reuters указывает на то, что лава разрушила почти 200* домов. К тому же на данный момент эвакуированы около 6 тысяч жителей острова.

Материал предоставлен CNN en Español.

Дата выхода в эфир 25 сентября 2021 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).