Fox News – афганские беженцы напали в Америке на военнослужащую США

На американской базе в штате Нью-Мексико военнослужащая Вооружённых сил США предположительно подверглась нападению со стороны «небольшой группы» афганских беженцев, пишет Fox News. ФБР подтвердило телеканалу, что уже изучает обстоятельства этого дела.



Reuters

Нескольких афганских беженцев, размещённых в жилом комплексе на военной базе Форт-Блисс в штате Нью-Мексико, предположительно напали на женщину-военнослужащую США, пишет Fox News. ФБР подтвердило каналу, что в настоящее время ведётся расследование данного инцидента.

По имеющейся информации, женщина, имя и возраст которой пока неизвестны, 19 сентября подверглась нападению со стороны «небольшой группы эвакуированных».

«Мы получили обращение с базы Форт-Блисс, и наше ведомство проводит расследование», — сказала представитель ФБР Дженетт Харпер.

Официальные лица Форт-Блисс подтвердили Fox News информацию о нападении. Они также сообщили, что военнослужащей была оказана поддержка и психологическая помощь.

Это предполагаемое нападение произошло вслед за тем, как двум афганским беженцам, размещённым на базе Форт-Маккой в Висконсине, были предъявлены обвинения в совершении таких преступлений, как домашнее насилие и сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего.