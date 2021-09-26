Космонавт Кикина запланировала побить рекорд пребывания россиянок в космосе

Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина может установить рекорд пребывания в космосе в 2023 году среди россиянок-космонавтов.

Согласно программе полета Международной космической станции, гражданка России полетит на корабле «Союз МС-22» 21 сентября 2022 года и пробудет на МКС 188 дней до 18 марта 2023 года, передает РИА «Новости».

В настоящее время российский женский рекорд пребывания в космосе принадлежит Елене Кондаковой, которая совершила два полета на орбитальной станции «Мир» суммарной длительностью 178 дней. При этом мировой рекорд пребывания в космосе у американки Пегги Уитсон, которая за три экспедиции на МКС налетала 666 дней.

Ранее подмосковный Центр подготовки космонавтов сообщил, что единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина полетит на Международную космическую станцию осенью 2022 года.

До сих пор в космосе побывали четыре женщины из России: Валентина Терешкова (в 1963 году), Светлана Савицкая (1982, 1984), Елена Кондакова (1994-1995, 1997) и Елена Серова (2014-2015). Актрисе Юлии Пересильд в октябре 2021 года предстоит стать пятой, Кикиной осенью 2022 года – шестой.