 

ООН заявила о риске ядерного уничтожения человечества

26.09.2021, 11:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш написал в своем Twitter, что мир по-прежнему близок к уничтожению ядерным оружием, так как на планете хранится порядка 14 тыс. единиц такого вооружения.

Во избежание катастрофы он призвал перейти к конструктивным мерам в решении этого вопроса. «Пришло время навсегда рассеять тучи ядерного конфликта, избавить наш мир от ядерного оружия и возвестить о новой эре доверия и мира», – приводит его слова РИА «Новости».

26 сентября во всем мире отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Его учредила Генеральная ассамблея ООН 5 декабря 2013 года с целью повысить уровень информированности и просвещения населения об угрозе, создаваемой таким видом вооружения для человечества, а также о необходимости тотального избавления от него.

Ранее Гутерреш заявил, что продление Россией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) является позитивным знаком в плане ядерного разоружения в мире.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.07 / В Олимпиаде в Токио от Госпогранслужбы Украины примут участие пять спортсменов

07.08 / Российских пограничников разместили на границе Армении и Азербайджана

18.08 / “Чтобы привезти золото в Украину”. Боксер Хижняк намерен остаться в олимпийском боксе

28.06 / По бормотухе со шмурдяком ударили законом

24.09 / Обнаружен ген, позволяющий накапливать масло в клетках растений

05.08 / Данилюк обратился в суд – хочет остановить конкурс на должность главы Бюро экономической безопасности

16.04 / Слуцкий: Вашингтон ответственен за деградацию дипотношений с Россией

05.05 / Власти Мехико назвали причину обрушения метромоста

21.01 / Fox News – Хиллари Клинтон захотела узнать, не общался ли Трамп с Путиным в день штурма Капитолия

27.07 / “Так не поступают”. Гендиректор “Шахтера” прокомментировал переход Луческу в “Динамо”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика