ООН заявила о риске ядерного уничтожения человечества

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш написал в своем Twitter, что мир по-прежнему близок к уничтожению ядерным оружием, так как на планете хранится порядка 14 тыс. единиц такого вооружения.

Во избежание катастрофы он призвал перейти к конструктивным мерам в решении этого вопроса. «Пришло время навсегда рассеять тучи ядерного конфликта, избавить наш мир от ядерного оружия и возвестить о новой эре доверия и мира», – приводит его слова РИА «Новости».

26 сентября во всем мире отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Его учредила Генеральная ассамблея ООН 5 декабря 2013 года с целью повысить уровень информированности и просвещения населения об угрозе, создаваемой таким видом вооружения для человечества, а также о необходимости тотального избавления от него.

Ранее Гутерреш заявил, что продление Россией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) является позитивным знаком в плане ядерного разоружения в мире.