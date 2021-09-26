SRF – на фоне кризиса на рынке недвижимости Китай накрыла «золотая лихорадка»

Из-за серьёзных проблем на рынке недвижимости многие жители Китая ищут более надёжные сферы для инвестиций, пишет SRF. Перед ежегодным праздником Луны Китай накрыла настоящая «золотая лихорадка»: покупатели штурмуют ювелирные магазины, а производителям изделий из драгоценного металла приходится увеличивать производственные мощности. Стремительный рост спроса отражается и на международной торговле: в последние дни наблюдается значительное увеличение цены на золото.

Китайскому гиганту на рынке недвижимости Evergrande всё ещё грозит крах. Это оказывает непосредственное воздействие и на сам Китай: из-за серьёзных проблем в секторе недвижимости многие китайцы ищут альтернативные способы инвестирования. Причём наряду с предметами роскоши они обращаются прежде всего к ювелирным изделиям и всему, что блестит, — главным образом золоту. Паскаль Нуфер о золотой лихорадке в Китае.

В Китае золото означает удачу и постоянство. Поэтому неудивительно, что драгоценный металл особенно популярен в столь неспокойные времена. Уже несколько месяцев импорт золота растёт рекордными темпами. Однако покупают в основном не слитки, а золотые украшения, особенно молодёжь.

ЧЖАО МЭЙ, владелец ювелирного магазина: Они больше не хотят покупать что-то простое. Молодым покупателям нужны стильные и модные дизайнерские золотые украшения.

В Китае золотые украшения предпочитают покупать в качестве новогоднего подарка. Кроме того, подарки из золота дарят близким на ежегодный праздник Луны, который отмечался позавчера.

ПРОДАВЕЦ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ: Сейчас в моде подвески с эмалью, украшенные традиционными китайскими элементами.

В этом году перед праздником Луны золотая лихорадка в Китае достигла особых масштабов. Фотографии и видео из социальных сетей показывают, что покупатели буквально штурмуют ювелирные магазины.

Очевидно, что китайцы снова предпочитают инвестировать в золото, а не в недвижимость. Это ощущается и на ювелирных заводах. Производителю ювелирных изделий из города Шаньдун уже пришлось увеличить свои производственные мощности.

Ю ВЭНЬЦЗЯНЬ, ювелир: Сейчас мы начинаем уже в 8 утра. Я создаю около 50 колец в день.

Быстро растущий спрос отражается и на международной торговле золотом. В последние дни наблюдался стремительный рост цены на драгоценный металл.

Дата выхода в эфир 23 сентября 2021 года.