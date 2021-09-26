 

В Киеве ночью горел хостел, один человек погиб – ГСЧС

26.09.2021, 10:40, Новости дня
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По данным спасателей, пожар возник в жилой комнате на третьем этаже административного здания, переоборудованного под хостел. 

В 3.31 пожар был локализован, в 3.53 ликвидирован на площади 40 м2.

“В комнате находилось три человека, на момент прибытия бойцов один из них выпрыгнул из окна третьего этажа и получил травмы, предварительно – перелом ключицы, другой выбежал по лестнице на улицу, а третий мужчина 1987 года рождения был найден без признаков жизни”, – отметили в релизе.

Мужчину, выпрыгнувшего из окна, доставили в Первую областную больницу для обследования.

На месте происшествия работало 7 единиц пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава ГСЧС.

В пресс-службе уточнили, что причину пожара устанавливают.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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