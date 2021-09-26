 

Индустрия электроники пострадает от дефицита алюминия

26.09.2021, 4:06, Новости дня
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Мало было дефицита полупроводников! Теперь, как сообщают источники, мировую индустрию электроники может окончательно добить еще и острая нехватка алюминия, которая уже ощущается на глобальном уровне.

Алюминий необходим для производства конденсаторов. А крупные производители этого товара из Японии Chemi-Con и Nichicon решили временно остановить производство в Малайзии.

Разумеется, причиной стала пандемия коронавируса и объявленный локдаун. Но карантин уже снят, а производство так и не возобновили в полном объеме, хотя для удовлетворения спроса заводы должны были работать с удвоенной силой. Поставки конденсаторов снизились где на 30%, а где и на 60%. Сам алюминий, кстати, уже подорожал.



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