Боксер Усик победил британца Джошуа в бою за титулы WBA, IBF, WBO, IBO

В поединке в Лондоне украинский боксер Александр Усик отобрал у британца Энтони Джошуа титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксеру – 116-112, 117-114, 115-113. В концовке заключительного раунда Усик был близок к тому, чтобы отправить Джошуа в нокаут, пишет «Чемпионат».

На счету 34-летнего Усика стало 19 побед (13 – нокаутом) на профессиональном ринге. 31-летний Джошуа потерпел второе поражение на профессиональном ринге при 24 победах (22 – досрочно), передает РИА «Новости».