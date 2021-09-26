 

Боксер Усик победил британца Джошуа в бою за титулы WBA, IBF, WBO, IBO

26.09.2021, 1:48, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ поединке в Лондоне украинский боксер Александр Усик отобрал у британца Энтони Джошуа титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксеру – 116-112, 117-114, 115-113. В концовке заключительного раунда Усик был близок к тому, чтобы отправить Джошуа в нокаут, пишет «Чемпионат».

На счету 34-летнего Усика стало 19 побед (13 – нокаутом) на профессиональном ринге. 31-летний Джошуа потерпел второе поражение на профессиональном ринге при 24 победах (22 – досрочно), передает РИА «Новости».



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