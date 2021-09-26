 

Полиция слезоточивым газом отогнала демонстрантов от дома мэра Ниццы

26.09.2021, 0:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Ницце полиция использовала слезоточивый газ, когда протестующие против санитарных мер попытались устроить демонстрацию у дома мэра города Кристиана Эстрози, сообщают СМИ.

Nice-Matin пишет, что «несколько человек были отброшены полицией с помощью слезоточивого газа», они «хотели устроить демонстрацию под окнами дома» Эстрози. Сам мэр обещал «во благо всех жителей» города не поддаваться угрозам. Он выразил правоохранителям благодарность за защиту его семьи. «Нападать на дом моей семьи – это невыразимо и иллюстрирует дикость тех, кто утверждает, что защищает правое дело», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, акции против расширения использования санитарных пропусков проходят во Франции около трех месяцев. С 9 августа пропуска обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. 



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