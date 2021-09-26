 

Лавров напомнил Франции и Британии о сохранившихся колониальных владениях

26.09.2021, 0:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ основе «порядка, основанного на правилах», который продвигают страны Запада, лежат двойные стандарты, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На общеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи ООН Лавров подчеркнул, что западные страны забывают о праве народов на самоопределение, когда оно идет вразрез с их геополитическими интересами, передает ТАСС.

Например, в нарушение резолюции СБ ООН «и без всяких референдумов признали» Косово. Также «никого не смущает, что Мальвины находятся за 12 тыс. км от Великобритании». Фолклендские (Мальвинские) острова – заморская территория Великобритании, права на которую оспариваются Аргентиной. Именно Аргентина называет острова Мальвинскими. Министр напомнил, что «под контролем Парижа и Лондона до сих пор, вопреки решениям ООН и Международного суда, остаются бывшие колониальные владения, которые никто не собирается освобождать».

«Когда же право на самоопределение противоречит геополитическим интересам Запада, как в случае свободного волеизъявления жителей Крыма на референдуме о воссоединении с Россией в 2014 году, про него забывают, а за реализацию этого права вводят противозаконные санкции», – подчеркнул Лавров, добавив, что «крымчане спасались от ультрарадикалов, совершивших госпереворот на Украине, который был поддержан Западом». 

Еще одним проявлением «порядка, основанного на правилах», Лавров назвал «архаичное торговое эмбарго» США против Кубы. Кроме того, США пытаются «диктовать свою волю народам Венесуэлы и Никарагуа», нарушая «принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств».

Он подчеркнул, что односторонние санкции «подрывают прерогативы» СБ ООН и противоречат призыву генсека ООН Антониу Гутерриша к их приостановке хотя бы до тех пор, пока не удастся урегулировать ситуацию с коронавирусом.

Напомним, РФ неоднократно критиковала западные страны за то, что они пытаются заместить Устав ООН и существующие нормы международного права так называемым миропорядком, «основанным на правилах». Лавров с трибуны ООН предложил хештег #НашиПравилаУставООН.



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