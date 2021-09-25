 

Футболист сборной Украины Яремчук забил два мяча за “Бенфику”

25.09.2021, 23:46, Новости дня
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Клуб Яремчука проводил поединок на выезде.

Первый мяч украинец забил на 30 минуте, обыграв соперника и нанеся точный удар.

Второй точный удар Яремчук нанес на 41-й минуте – мяч летел в сторону ворот с острого угла и влетел в сетку, зацепив ногу одного из оборонявшихся игроков.

Итоговый результат поединка – 3:1. “Бенфика” продолжает лидировать в турнирной таблице со 100%-ым результатом: семь игр – семь побед. У делящих второе место “Порту” и “Спортинга” – по 17 очков.

Яремчук входит в пятерку лучших бомбардиров топ-дивизиона чемпионата Португалии, у него четыре забитых мяча после пяти матчей, у лидирующего бомбардира Мехди Туреми из “Порту” пять забитых мячей.

Контекст:

По состоянию на 25 сентября специализированный сайт Transfermarkt оценивает Яремчука в €17,5 млн. По стоимости украинец шестой в “Бенфике”, самый дорогой – Рафа Силва – оцениваются в €24 млн.

Яремчук перешел в “Бенфику” из бельгийского “Гента” в конце июля.

По информации A Bola, “Бенфика” заплатила “Генту” €17 млн за 75% экономических прав на украинца.

14 августа украинец дебютировал за “Бенфику” в чемпионате Португалии в матче против “Ароки”, забил сам и отдал голевую передачу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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