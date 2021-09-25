 

Усик “на удачу” повесил флаг Украины в раздевалке перед боем с Джошуа. Видео

25.09.2021, 23:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Усик вешал украинский флаг вместе с ассистентами. Боксер лично крепил его к стене.

“На удачу!”, – сказано в подписи к видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от * LomUs™ * (@lomus_official)

Поединок Усика и Джошуа начнется ориентировочно в 0.00 26 сентября. Бой посетят более 60 тыс. зрителей. Билеты на поединок были проданы за сутки.

Церемония взвешивания спортсменов состоялась 24 сентября. Усик оказался легче, чем Джошуа, – соответственно, 100,2 кг и 108,9 кг, отмечало издание “Спортарена”.

Прямую телетрансляцию боя будет вести британский телеканал Sky Sports. Цена просмотра – 24,95£.

Официальный телетранслятор поединка в Украине – платформа Megogo, стоимость – от 99 грн.

Контекст:

Александр Усик – заслуженный мастер спорта Украины, олимпийский чемпион (2012 год) и абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе.

В 2019 году украинский боксер заявил о переходе в супертяжелую весовую категорию. За это время Усик провел два поединка: в октябре 2019 года он победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом, а в ноябре 2020 года – британца Дерека Чисору по очкам, после чего стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

Джошуа в последнем поединке в декабре прошлого года в Лондоне нокаутировал в девятом раунде Кубрата Пулева из Болгарии, защитив четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе.

Усик подписал контракт на чемпионский бой против Джошуа 20 июля. Поединок состоится 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на стадионе футбольного клуба “Тоттенхэм”. Бой посетят более 60 тыс. зрителей. Билеты на поединок были проданы за сутки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.09 / В компании Microsoft создали мышку из переработанного пластика

17.10 / Трамп пошутил, что покинет США, если проиграет «худшему кандидату в истории»

16.07 / В Великобритании за сутки подтвердили наибольшее с января число новых случаев COVID-19

11.04 / В ДНР заявили о размещении военной техники ВСУ в жилых районах Донбасса

20.07 / «Хаббл» возобновляет полноценную работу

08.04 / Козак: Москва заинтересована в дружественной, спокойной и стабильной Украине

05.06 / В авто волынского таможенника выявили $700 тыс. ГБР открыло уголовное производство

27.01 / США приостановили продажу американского оружия Саудовской Аравии и ОАЭ

06.08 / Под Мариуполем задержан подозреваемый в причастности к незаконным вооруженным формированиям – МВД

16.05 / Тони Фергюсон потерпел третье подряд поражение в UFC

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика