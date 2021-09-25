Путин заявил, что СМИ должны выполнять госзаказ, а не “ковыряться в грязном белье элит”

“Нужно больше информации о реальной жизни страны, не какие-то там ковыряния в грязном белье каких-то там элит, а именно больше информации о реальной жизни страны, о тех людях, которые создают ее будущее, добиваются выдающихся результатов. В РФ очень много примеров, говорящих о развитии страны и людях, его добивающихся. То, что называется госзаказом, это точно по-современному нужно и можно обеспечить”, – заверил президент РФ.

Путин подчеркнул, что в информационной политике “нельзя перебарщивать с указаниями”.

Контекст:

Заявление Путина прозвучало после того, как интернет-издание “Важные истории” 14 сентября опубликовали расследование о связи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова со Светланой Поляковой. Партнеры и родственники этой женщины занимают ключевые посты в министерстве, а ее семья имеет активы на сумму более чем 1 млрд рублей ($13,8 млн), утверждали журналисты.

После этой публикации команда оппозиционера Алексея Навального провела свое расследование, в котором говорится, что Полякова и ее родные пользуются домами и самолетами российского бизнесмена Олега Дерипаски.

В декабре прошлого года Путин на встрече с членами совета по правам человека заявил, что “некоторый из ряда вон выходящий контент” на телевидении надо ограничивать. “Эти сцены насилия… Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берет”, – говорил он.

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