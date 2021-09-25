 

Замглавы минобороны Украины счел секретность в ведомстве огромной проблемой

25.09.2021, 23:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗамминистра обороны Украины Александр Носов, рассказывая о своих приоритетах на должности, сообщил, что намерен «уменьшить секретность ведомства».

По словам Носова, секретность является «огромной проблемой», так как «секретность порождает слухи, слухи порождают сенсации, а сенсации обвиняют» власти в «предательстве». Носов сообщил о необходимости «уменьшить секретность из огромного процента, который есть, а это около 90%, в закупках, уменьшить его до 35%», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дом».

При этом он отметил, что на Украине «никогда не дойдут до 20%, как это есть в развитых государствах, потому что такое географическое положение, такая ментальность и такая ситуация». «Но я понимаю, что до 35–40% мы уменьшим, и в следующий год я планирую уже уменьшить на 15%», – сказал замминистра, пояснив, что речь идет о закупке серийного производства, того, что уже в серии, того, что было экспортировано в другие страны, что выставлялось на международных выставках. По его словам, все это должно идти только открытыми договорами, хотя сопротивление этой открытости «огромное».

Летом СБУ устроила обыски на предприятии минобороны Украины. Напомним, коррупция распространена в военной сфере Украине. Когда президентом страны был Петр Порошенко, в теневых схемах уличили даже близких к нему и украинскому руководству должностных лиц. При этом сам Порошенко обещал «отрезать руки коррупционерам».



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