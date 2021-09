Гол, штанга и момент. Малиновский, которого не вызвали в сборную Украины, забил мяч чемпиону Италии

Малиновский сравнял счет в матче (1:1) на 30-й минуте игры в традиционном для себя стиле – дальним ударом левой ногой. Это его первый гол в сезоне 2021/2022 чемпионата Италии. Момент гола опубликован на YouTube-канале “Megogo Спорт”.

Через восемь минут украинец поучаствовал и во втором голе “Аталанты”. Малиновский ударил метров с 20, вратарь “Интера” Самир Ханданович отбил мяч перед собой, его добил в пустые ворота Рафаэль Толой.

После перерыва Малиновский был близок, чтобы сделать дубль в матче, но его фирменный удар левой ногой со штрафного приняла на себя штанга ворот “Интера”.

Украинца заменили на 62-й минуте поединка.

После шести туров “Аталанта” имеет в активе 11 очков – три победы, две ничьи и одно поражение.

Контекст:

Малиновский пропустит ближайшие два матча сборной Украины в отборе на чемпионат мира 2022 года – против Финляндии (9 октября) и Боснии и Герцеговины (12 октября). Полузащитник “Аталанты” не попал в заявку национальной команды после публичной перепалки с исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу Александром Петраковым.

