 

Гол, штанга и момент. Малиновский, которого не вызвали в сборную Украины, забил мяч чемпиону Италии

25.09.2021, 21:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Малиновский сравнял счет в матче (1:1) на 30-й минуте игры в традиционном для себя стиле – дальним ударом левой ногой. Это его первый гол в сезоне 2021/2022 чемпионата Италии. Момент гола опубликован на YouTube-канале “Megogo Спорт”.

Через восемь минут украинец поучаствовал и во втором голе “Аталанты”. Малиновский ударил метров с 20, вратарь “Интера” Самир Ханданович отбил мяч перед собой, его добил в пустые ворота Рафаэль Толой.

После перерыва Малиновский был близок, чтобы сделать дубль в матче, но его фирменный удар левой ногой со штрафного приняла на себя штанга ворот “Интера”.

Украинца заменили на 62-й минуте поединка.

malinovsky has the best long shot in football pic.twitter.com/kOFBTI1ZmG

— * (@xcalteck10) September 25, 2021

После шести туров “Аталанта” имеет в активе 11 очков – три победы, две ничьи и одно поражение.

Скриншот: legaseriea.it
Контекст:

Малиновский пропустит ближайшие два матча сборной Украины в отборе на чемпионат мира 2022 года – против Финляндии (9 октября) и Боснии и Герцеговины (12 октября). Полузащитник “Аталанты” не попал в заявку национальной команды после публичной перепалки с исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу Александром Петраковым.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.05 / Россия предложила Германии «водородный союз»

11.12 / Джонсон отказался считать Британию и ЕС «близнецами»

15.10 / Bentley представила новый седан Bentley Flying Spur V8

08.08 / Работу мозга улучшает музыка на тренировке

21.10 / В Магадане никто не захотел стать мэром города

14.01 / Джамала заявила о начале похудения и показала, о какой фигуре мечтает

28.02 / Луценко будет телеведущим на “5 канале”

19.09 / Гражданин Австрии пытался вывезти из Украины столетнюю картину и книгу на французском языке – ГПСУ

15.04 / Конституционный суд Молдавии разрешил президенту Санду распустить парламент

09.07 / В ОБСЕ подтвердили, что Грау уходит с должности спецпредставителя в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика