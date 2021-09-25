 

Лавров разъяснил сотрудничество властей Мали с ЧВК Вагнера

25.09.2021, 20:25, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМалийские власти обратились к частной военной компании из РФ с просьбой помочь в борьбе с терроризмом, российские власти не имеют к этому отношения, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Они обратились к частной военной компании из РФ в связи с тем, что, как я понимаю, Франция, хочет существенно сократить свой военный контингент, который там находился и должен был бороться с террористами, которые засели в районе под названием Кидаль. Ничего у них не получилось сделать, и террористы там по-прежнему правят бал. Поскольку власти Мали оценили свои силы как недостаточные без внешней поддержки и поскольку внешняя поддержка сокращается со стороны тех, кто обязался помогать искоренять терроризм, они обратились к частной российской военной компании», – цитирует Лаврова ТАСС.

Глава ведомства добавил, что деятельность военной компании из РФ в Мали проводится на законных основаниях, она касается отношений между легитимным правительством и теми, кто предлагает соответствующие услуги.

«Мы не имеем к этому никакого отношения», – подчеркнул министр.

В прошлую среду Франция пригрозила вывести войска из Мали из-за сотрудничества властей страны с российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. Кремль опроверг присутствие российских военных в Мали. В ООН гипотетическое соглашение Мали с ЧВК Вагнера назвали слухами.



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