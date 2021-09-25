Эксперт: Кадровая политика президента себя оправдала

Победа всех врио на выборах губернаторов говорит о том, что кадровая политика президента оправдала себя, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицина. По ее словам, успех губернаторов будет зависеть от налаживания работы региональных правительств с федеральным центром.

«В этом году стало окончательно ясно, что кадровая политика президента оправдала себя. По итогам выборов все врио глав регионов победили в первом туре. Мы уже несколько лет говорим про «школу губернаторов» (так называют программу развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС), так вот все победившие врио – выпускники этой школы», – говорит руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

Победители попадают под определение губернаторов «новой волны». «Они разные, у каждого своя стилистика, но все они оправдывают базовые ожидания людей на открытость, взаимодействие, решение проблем здесь и сейчас, на лоббирование интересов регионов на федеральном уровне», – отметила эксперт.

Среди избирательных компаний она особенно отметила выборы в Хабаровском крае и победу Михаила Дегтярева, который доказал свою эффективность. «За полгода Дегтяреву удалось переломить ситуацию с протестной на поддержку, которая выразилась в его победе. Сыграла роль целая совокупность факторов. Он был очень открытый, объехал неоднократно все районы, вник в проблематику, пообщался с людьми и начал решать конкретные проблемы местного значения», – отметила политолог.

Дегтяреву удалось отстоять интересы региона на федеральном уровне, он не побоялся взяться за застарелые проблемы вроде загрязнения реки Амур. «Он смог пролоббировать продление моратория на установку системы «ЭРА-ГЛОНАСС», в том числе на праворульные автомобили – до декабря 2022 года. Очень эффективно и слаженно работала команда, которая сопровождала губернатора на выборах», – считает Кислицына.

Главное для всех победивших впереди – это ответственное отношение к развитию региона и прямое участие в этих процессах самих жителей. «Парадигма избирательных кампаний изменилась. Губернаторы начинают работать сразу – нет деления на кампанию и работу после победы. У губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова избирательной кампании как таковой вовсе не было. За весь период появился только один агитационный ролик. Но дальше важно продолжать прямую работу с населением и не отступать от принципа открытого общения, не вводить лишние институты посредничества там, где можно сохранить прямую коммуникацию», – подчеркнула Кислицына.

Другой серьезной задачей для избранных губернаторов станет налаживание работы региональных правительств с федеральным центром, откуда поступают деньги. «Многое зависит от того, как губернаторы выстраивают коммуникации с министерствами и насколько эффективно реализуются в регионах нацпроекты. Там, где мы видим эффективные примеры такой коллаборации, происходит более быстрый и комплексный формат развития регионов», – отметила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ.

Эксперт предупредила, что президент будет судить о работе губернаторов не только по отчетам, но и реакции самих жителей на перемены. «Ключевое – это оценка людей. Если сейчас избиратели выразили свою поддержку, то важно сохранить это доверие. В работе нужно показывать конкретные результаты, которые вызывают общественную оценку», – подытожила Кислицына.

В субботу президент Владимир Путин встретился с избранными главами регионов. «Я прошу вас держать под личным контролем ход реализации национальных проектов, смотреть, как исполняются на местах принятые меры по поддержке семей с детьми, других категорий граждан, малого и среднего бизнеса», – обратился к губернаторам Путин.

В единый день голосования прошли выборы глав девяти регионов. На пост претендовали 39 кандидатов – 38 представителей десяти политических партий и один самовыдвиженец.

Глава государства подчеркнул, что губернаторам придется работать «засучив рукава, и с сердцем, и с душой», им необходимо доказать, что находятся на своем месте, и показать конкретными делами выполнение предвыборных программ и обещаний. И призвал избранных глав регионов расходовать средства федерального центра грамотно и рачительно.