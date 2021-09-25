 

На Украине заявили о способности ВСУ заставить российскую армию утратить боеспособность

25.09.2021, 20:25, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУкраина имеет военный паритет с Россией, сообщил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.

«У РФ нет решающего преимущества над нами, такого нет и не будет. Российские генералы – профессионалы, думаю, они доносят это до сведения своего политического руководства», – сообщил Арестович в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».

Он добавил, что при вооруженном конфликте с ВСУ армия РФ «утратит боеспособность на несколько лет». Советник президентского офиса не разъяснил, почему так думает.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий в течение суток призвать резервистов в случае обострения на востоке страны.

В сентябре депутат Рады Алексей Гончаренко пообещал «новые победы» над Россией, уточнив, что Россию лучше побеждать вместе с друзьями из Литвы, Польши, Балтии.



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