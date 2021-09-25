 

В столице Сомали прогремел взрыв, погибло как минимум восемь человек

25.09.2021, 19:18, Новости дня
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Автомобиль врезался в автомобили и грузовики на контрольно-пропускном пункте возле входа в дворец. В результате теракта погибло по меньшей мере восемь человек, рассказали полицейские.

Этот пункт пропуска используют президент и премьер-министр Сомали по пути в аэропорт Могадишо и обратно. По словам представителя полиции Абдифата Адама Хасана, взрыв ранил еще девять человек.

Среди погибших – один солдат, женщина и двое детей, сообщил Хасан телеканалу Al Jazeera. Один из очевидцев происшествия сказал, что заминированный автомобиль взорвался, когда полиция остановила водителя для проверки.

Представитель правительства Мохамед Ибрагим Моалим сказал, что в результате взрыва погибла советник по делам женщин и прав человека в Сомали Хибак Абукар.

Ответственность за теракт взяла на себя связанная с “Аль-Каидой” экстремистская группировка “Аш-Шабаб”.

Контекст:

Сомалийская группировка “Аль-Шабаб” возникла в 2006 году. Боевики контролировали столицу страны Могадишо и Кисмайо, но в 2011–2012 годах ее вытеснили из этих городов.

По данным Al Jazeera, группа все еще контролирует часть сельских районов на юге и в центральной части Сомали и совершает нападения на подконтрольные правительству населенные пункты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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