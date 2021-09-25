“Бороться с изменениями климата легче”. Кулеба раскритиковал ООН за несмелость по отношению к России

“Выступление Владимира Зеленского заставило многих вспомнить о проблемах, которые все понимают, знают, но по разным причинам умалчивают или говорят о них неохотно”, – написал он.

Министр вспомнил о климатическом кризисе, который “является одним из глобальных вызовов, преодоление которого требует консолидированных усилий мира” и к чему уже присоединилась Украина.

“Но бороться с изменениями климата в каком-то смысле легче, чем занять четкую позицию относительно силового изменения. С изменениями климата удобно воевать, потому что они не дадут “сдачи”. А вот для четкой позиции по Крыму нужно иметь смелость бросить вызов вполне конкретному постоянному члену Совбеза ООН”, – заявил Кулеба, имея в виду Россию.

Он считает, что “на это смелости у ООН пока не хватает”.

“Мы работаем над тем, чтобы стимулировать ее. И имеем на своей стороне почти полсотни государств, которые не боятся называть крымские вещи своими именами”, – объяснил глава МИД Украины.

По его словам, ООН и вся международная политика нуждаются в изменениях, а Украина “уже является драйвером этих изменений”.

“Украина перешла к проактивной международной политике, параметры которой определены стратегией внешнеполитической деятельности. Нам некуда отступать и некого ждать. Мы усвоили урок истории: заручайся поддержкой партнеров, но полагайся только на собственные силы”, – подчеркнул Кулеба.

Контекст:

Зеленский выступил на сессии Генассамблеи ООН 22 сентября. В своей речи он предлагал “оживить” Устав ООН и сравнил организацию с супергероем на пенсии.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек.

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