Шуфрич стал совладельцем телеканала “Перший незалежний”

“Сегодня я принял предложение от журналистов коллектива телеканала “Перший незалежний” о вхождении в состав совладельцев с мажоритарной долей. Сразу же подписал соглашение о моем невмешательстве в редакционную политику журналистского коллектива”, – написал он.

По его словам, конфликт телеканала “Перший незалежний” с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, который ставил под сомнение прозрачность владения, побудил его принять такое решение.

“Действия Службы безопасности Украины в отношении телеканала и силовое отключение их контрагентов, обеспечивающих передачу сигнала на спутник, я воспринимаю как нарушение прав журналистов полноценно выполнять свою работу, а также как давление на свободу слова. Осознаю все риски, которые связаны с этим решением. Рассчитывать на верховенство права, справедливые суды, к сожалению, в Украине сегодня не приходится. Честно говоря, и раньше не сильно приходилось, хотя так, как сейчас, не было, пожалуй, никогда. Тем не менее считаю своим гражданским долгом поддержать журналистский коллектив в его стремлении говорить правду, какой бы она ни была”, – добавил он.

Шуфрич добавил, что у него нет никаких финансовых интересов с Российской Федерацией и “сделать из него террориста будет невозможно”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3116885831868652&id=1525179317705986

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”. Они также продолжили работу в соцсетях и на YouTube.

23 февраля министр культуры и информполитики Александр Ткаченко сообщил, что 100 человек из попавших под санкции каналов создали ООО “Медиахолдинг “Новости”. Через два дня компания стала владельцем канала “Перший незалежний”.

Сотрудники попавших под санкции телеканалов вышли 26 февраля в эфир на канале “Перший незалежний”. Через час канал отключили от вещания на спутнике, а затем и в кабельных сетях, он продолжил вещание в интернете. В эфире и соцсетях телеканала сообщили, что провайдеры и спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять ему никаких услуг. В YouTube телеканал продолжает вещание.

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