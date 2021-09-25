 

Welt – несмотря на напряжённость в отношениях, Путин уважает Меркель за непоколебимость

25.09.2021, 14:04, Новости дня
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Владимир Путин уважает Ангелу Меркель, несмотря на частую критику действий России, или, возможно, именно за неё, передаёт Welt. За 16 лет сотрудничества и споров Меркель научилась понимать Путина так, как никакой другой иностранный лидер. По мнению телеканала, президент РФ не верит, что политика Германии в отношении Москвы изменится при новом канцлере, однако не отказывается от определённых ожиданий.

Букет цветов на прощание. Президент Путин уважает канцлера, несмотря на её критическую позицию, или, возможно, именно за неё. Их отношения остаются напряжёнными с 2014 года, когда был аннексирован* черноморский полуостров Крым. Затем последовали российские хакерские атаки на бундестаг и отравление оппозиционного политика Алексея Навального. Даже в ходе прощального визита канцлер не щадит Путина и требует освобождения Навального.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Что касается фигуранта, о котором вы упомянули, он осуждён не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнёров.

Кремлёвский лидер не верит, что критическая политика Германии в отношении РФ изменится при преемнике Меркель. Тем не менее политолог Дмитрий Орешкин предполагает, что у президента есть определённые ожидания от будущего правительства ФРГ.

ДМИТРИЙ ОРЕШКИН, независимый политолог: От Германии Путин хочет, чтобы она сняла санкции в ЕС, чтобы «Северный поток — 2» был полностью заполнен газом, чтобы она признала Крым частью РФ и прекратила вмешательство в российские дела.

Ключевое слово — «Северный поток — 2». Эксперт в области экономики Дмитрий Потапенко предупреждает: Путин намерен как можно скорее использовать новый российско-немецкий газопровод в качестве геополитического оружия.

ДМИТРИЙ ПОТАПЕНКО, независимый эксперт в области экономики: Путин будет дальше сокращать транзит газа через Украину, тем самым всё больше загоняя страну в долговую ловушку. Тогда его пропагандистский аппарат внушит ЕС и США, насколько слаба Украина. И её лучше оставить Путину.

Эксперт по экономике Потапенко советует новому правительству Германии принять во внимание одно: Путин человек, который понимает лишь язык силы, а уступки рассматривает как слабость. Никто не знает этого лучше, чем Ангела Меркель, — 16 лет сотрудничества и споров с кремлёвским лидером.

Дата выхода в эфир 23 сентября 2021 года.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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