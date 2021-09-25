 

Президенту придется наложить вето на закон об олигархах – Катеринчук

25.09.2021, 13:54, Новости дня
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“Как можно в столь важном для президента антиолигархическом законе одновременно учесть две правки, которые противоречат друг другу? Да еще и в очень принципиальном моменте! Согласно одной правке, признавать человека олигархом будет НАПК (как предлагал [спикер парламента Дмитрий] Разумков), согласно другой – СНБО (как хотел президент)”, – отметил он.

Катеринчук считает, что из-за такой коллизии президенту Владимиру Зеленскому придется наложить вето на закон.

“Он этого не простит, потому что накладывать вето на свою едва ли не главную инициативу ему не с руки. Как исправлять будут? Нарушая закон? Переголосовывать статью 5? Это уже не вмещается ни в какие рамки юридической техники и здравого смысла”, – считает юрист.

https://www.facebook.com/KaterynchukMD/posts/4413072945406733

Контекст:

Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале. 

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции “Голос” Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не СНБО, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при НАПК.

Представитель Зеленского в Конституционном Суде, глава рабочей группы по законопроекту об олигархах Федор Вениславский говорил 24 сентября, что спорных поправок в законе об олигархах не нашли, а нардепов “ввели в заблуждение работники аппарата Рады”.

“Были проголосованы только предложения комитета. Ни одна другая поправка на голосование не ставилась, а, следовательно, в соответствии с регламентом, не может считаться принятой. То есть никаких взаимоисключающих правок проголосовано не было”, – пояснил Вениславский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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