В Чернигове в гараже автокооператива обнаружили арсенал оружия: от гранат до пулеметов – полиция

Отмечается, что переделкой и переоснащением оружия в собственном гараже занимался 56-летний местный житель. Он также восстанавливал боевые качества стрелкового оружия, переделанного в заводских условиях.

“Во время следственных действий в двух гаражных помещениях полицейские обнаружили 40 объектов, внешне похожих на огнестрельное оружие и взрывоопасные боеприпасы. Среди них, в частности, ручные гранаты, разнообразные мины, одноразовые гранатометы ряда моделей, одна винтовка и несколько карабинов Мосина, пять винтовок СВТ, ручные пулеметы Дегтярева, автоматы Калашникова, ППШ, пистолеты-пулеметы ППС, два станковых пулемета”, – говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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