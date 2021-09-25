 

УАФ приостановила продажу билетов на матч отбора на ЧМ 2022 Украина – Босния и Герцеговина

25.09.2021, 12:06, Новости дня
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“В связи с изменением эпидемиологической ситуации в стране, связанной с ростом показателей заболеваемости COVID-19, продажа билетов на матч национальных сборных Украины и Боснии и Герцеговины приостановлена”, – говорится в сообщении.

В УАФ добавили, что “внимательно следят за ситуацией в стране, изучают динамику заболеваемости и в ближайшее время смогут восстановить продажу билетов” на поединок.

“Все билеты, приобретенные ранее, действительны. О восстановлении продажи билетов будет сообщено дополнительно”, – подчеркнули в футбольной ассоциации.

Контекст:

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится 12 октября во Львове на стадионе “Арена Львов” в 21:45. Перед этим, 9 октября национальная команда Украины проведет поединок в Хельсинки против сборной Финляндии.

В группе D отбора на чемпионат мира 2022 в Катаре сборная Украины провела пять матчей и все завершила вничью. В активе украинцев пять очков, как и у Финляндии, – обе команды делят второе-третье места.

Украина – третья в Европе по числу новых случаев COVID-19. В Минздраве сообщили, что показатели четырех областей соответствуют “оранжевой” зоне карантина.  

В связи с распространением мутации коронавируса осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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