Эксперт ЮНИСЕФ: Если врач отговаривает вакцинироваться, это повод задуматься над сменой врача

“Врачебное сообщество раскололось. Есть и группа медиков, которая очень активно говорит с пациентами о вакцинации. Эти врачи тоже вакцинируются. Есть, к сожалению, другая группа, которая открыто не отказывает пациентам, но и не уговаривает со странным месседжем “не все так однозначно”, – отметила она.

Булавинова считает, что пациент должен самостоятельно определиться, хочет ли он защититься от COVID-19.

“И если врач по такой причине отговаривает вакцинироваться, то это хороший повод задуматься о том, чтобы сменить врача. Дело в том, что COVID-19 – это не болезнь нескольких дней, а очень долгий процесс. И к сожалению, есть люди, которые не выходят из него живыми. Я знаю несколько таких семей, которые не успели привить своих родителей, хотя вакцина в стране уже была. Кто-то не подумал своевременно: кто не спешил, кто ждал другую вакцину. К сожалению, потом их родители погибли и они очень жалели о том, что не приняли жесткого решения, не уговорили их, не убедили”, – рассказала эксперт.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

20 сентября Кабмин Украины продлил адаптивный карантин в стране до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

По состоянию на 25 сентября, в Украине подтвердили 2,4 млн случаев COVID-19, 55,6 тыс. человек умерли. От коронавируса в стране уже сделали более 12 млн прививок, полностью вакцинировались 5,4 млн человек.

В связи с распространением мутации коронавируса осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

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