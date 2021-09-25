Беженцы из Афганистана напали на американскую военнослужащую
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В штате Нью-Мексико на базе Вооруженных сил США несколько афганских беженцев напали на военнослужащую, сообщают американские СМИ.
По данным полиции, «ФБР ведет расследование по факту обращения военнослужащей США о нападении на неё группы афганских беженцев», передает RT со ссылкой на ABC News.
Отмечается, что на базе введены дополнительные меры безопасности, в том числе усиленные патрули, дополнительное освещение и система взаимоподдержки.
Информации о личностях подозреваемых пока нет.
Ранее в США выявили среди эвакуированных афганцев 44 человека, которые, предположительно, представляют угрозу национальной безопасности страны.
Напомним, 5 сентября американские ведомства проводили дополнительные проверки безопасности в отношении около 200 эвакуированных афганцев
Ранее сообщалось, что высланный из ФРГ насильник собственного ребенка повторно въехал в страну как беженец из Афганистана, его задержали в аэропорту и сразу же арестовали.
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