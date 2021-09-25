 

Сотрудники авиакомпании пытались ввезти в Украину технику на $100 тыс. под видом мусора

25.09.2021, 9:04, Новости дня
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Как установили правоохранители, бортпроводники одной из украинских авиакомпаний прятали мобильные телефоны в кейсах с едой, мусорных пакетах и в конструктивных особенностях салона самолета. Впоследствии представители клининговых компаний должны были вывезти девайсы за пределы пункта пропуска без прохождения какого-либо контроля под видом обслуживания борта и подготовки его к следующему рейсу.

По результатам осмотра самолета, прибывшего в аэропорт Борисполь с Дубай, обнаружили 85 различных девайсов. Среди них: iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XR, One Plus Nord, MacBook Pro.

Предварительно, в схему всего было привлечено около 10 граждан Украины. По предварительным оценкам, сумма товара достигает $100 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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