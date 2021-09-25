Принято решение о модернизации российских станций СПРН «Воронеж»

Входящие систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) три радиолокационные станции серии «Воронеж» планируется модернизировать до 2028 года, сообщили в пресс-службе межгосударственной акционерной корпорации (МАК) «Вымпел».

«Три узла модернизируется в ближайшей перспективе в 2025–2028 годах: «Воронеж-М» в Лехтусе (Ленинградская область), «Вронеж-ДМ» в Армавире и «Воронеж-М» в Усолье-Сибирском (Иркутская область)», – приводит слова источника в корпорации ТАСС.

Там также уточнили, что, согласно плану модернизации, на станциях в первую очередь будет усилена помехозащищенность, а также улучшена система энергообеспечения.

Напомним, в конце августа гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко сообщил, что радиолокационные станции «Воронеж» российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) планируется модернизировать до уровня новейшей станции «Яхрома». По его словам, станции «Яхрома» «будут обладать большей помехоустойчивостью и пропускной способностью», а боевой расчет «Яхромы» будет меньше, чем на «Воронежах». Как сообщалось, РЛС «Яхрома» будет работать в четырех диапазонах с обзором в 270 градусов.

Напомним, в феврале в Крыму начали подготовку к установке новейшей РЛС «Яхрома». В декабре 2020 года министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что строительство новейшей радиолокационной станции «Яхрома» в Севастополе начнется в 2021 году. Станция войдет в Систему предупреждения о ракетном нападении.

На сегодняшний день российская СПРН состоит из двух эшелонов: космического, включающего на данный момент четыре спутника «Тундра», и наземного, состоящего из сети станций типа «Воронеж», охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы – в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории РФ и союзников.