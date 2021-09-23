Порывы ветра до 30 м/с. В Украине объявили штормовое предупреждение

24 сентября ночью на западе и днем во всей стране ожидаются порывы ветра 15–20 м/с, в западных областях местами 25–30 м/с.

Погода будет соответствовать I, “желтому”, уровню опасности.

“В Киевской области и Киеве днем 24 сентября порывы ветра 15–20 м/с”, – сообщили спасатели.

В Украинском гидрометцентре отметили, что 24 сентября в стране будет “очень динамичная” синоптическая ситуация.

“В течение следующих суток по территории нашей страны будет перемещаться атмосферный фронт циклона Tim II. Он принесет облачную, влажную и ветреную погоду в большинство областей”, – сообщили на странице гидрометцентра в Facebook.

Положительным моментом синоптики назвали плавный рост температуры воздуха. В пятницу на западе Украины начнет теплеть, в течение ближайших выходных температура повысится во всех регионах страны.

Температура ночью +4…+9 °C, днем +9…+14 °C, в Закарпатье и на юге +13…+18 °C. В Карпатах небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, температура в течение суток +1…+6 °C.

https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/2982984911953087

—