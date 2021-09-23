Вакцинолог рассказал, как совместить прививки против COVID-19 и гриппа

Вакцинация от гриппа одновременно с коронавирусной инфекцией на совместимость пока не проверялась, поэтому надо сделать сначала прививку от COVID, затем через месяц от гриппа или наоборот, сказал газете ВЗГЛЯД сообщил врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Врач подчеркивает, что сейчас приоритет следует отдать вакцинации против COVID-19, а затем привиться от гриппа. Однако если у человека уже есть иммунитет, например, ему предстоит пройти ревакцинацию, то первоначально лучше вакцинироваться от гриппа.

«В зависимости от выработки иммунитета можно сделать прививку от гриппа через месяц после первого этапа вакцинации от коронавируса. Если плохо иммунитет сформировался после первойпривики от COVID, то от гриппа прививаемся только после второй. Узнать о том, как сформировался иммунитет после первой прививки, можно только сдав тест на антитела. По-другому, к сожалению, никак», – заключил инфекционист.

Он поясняет, что данное условие подходит исключительно при вакцинации препаратом «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России, поскольку первым компонентом данной вакцины является «Спутник Лайт», эффективность которой позиционируется в 70–80 %, и она признана самостоятельным препаратом.

«Если после вакцинации первым компонентом «Спутника V» у гражданина вызывается хороший иммунный ответ, то вакцинацию вторым компонентом можно отложить, поскольку грядет эпидемия гриппа. Напомню, что по данным производителя, вторую прививку «Спутником V» можно делать с отсрочкой до трех месяцев после первой прививки, если были противопоказания. То есть, если иммунитет от СOVID сформирован, то мы можем защититься сразу от гриппа, а потом уже усилить иммунитет от первой прививки. Но это мои личные рекомендации как иммунолога», – заключил Тимаков.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в РФ начались доклинические исследования для оценки безопасности и эффективности одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса.