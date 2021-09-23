 

Жители юга и востока Украины тотально не доверяют журналистам – исследование

23.09.2021, 19:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Журналистика на юге и востоке Украины, по словам респондентов, страдает от неграмотности журналистов, их необъективности и зависит от местных неформальных субъектов влияния.

Участники фокус-групп подчеркнули, что журналисты не придерживаются кодекса профессиональной этики, освещая события однобоко и навязывая субъективные мнения.

Так, в местных СМИ действует правило, что скорость подачи информации важнее ее проверки на достоверность, контент в основном представляет собой перепосты с других сайтов или соцсетей, говорится в докладе ICDS.  

Также в региональных СМИ южных и восточных областей Украины почти отсутствует расследовательская журналистика, так как издания не имеют возможности уделять много времени подробной разработке темы.

Кроме того, по мнению опрошенных респондентов, в региональных новостях “много негативного и ненужного контента, a в местной журналистике большое количество заказных материалов”.

“Подконтрольные финансово-промышленным группам медиа рассказывают о наполнении бюджета города, о благотворительности и меценатстве, но никто не сообщает, с какой целью делаются столь крупные отчисления“, – обобщили в ICDS мнение о состоянии местных СМИ на юге и востоке Украины.

Контекст:

В исследовании в период весны 2019 года было проведено 30 методологически сбалансированных фокус-групп с 200 участниками в 10 населенных пунктах: Мариуполе, Бердянске, Мелитополе, Херсоне, Николаеве, Очакове, Скадовске, Чаплынке, Геническе и Новой Каховке. На следующем этапе, летом – осенью 2019 года, было проведено 36 глубинных интервью с экспертами в Киеве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.06 / Тюремных надзирателей в США обвинили в избиении участника штурма Капитолия

01.07 / “Самое пошлое, что я видела в своей жизни”. Maruv в клипе на трек Candy Shop показала лесбийский секс и облизала червя. Видео

09.04 / МВФ поддерживает призыв Байдена ввести во всём мире «налог для богатых»

02.05 / Бурятский фольклорный ансамбль выиграл грант на 2 млн рублей

19.07 / “Колос” и “Ворскла” узнали соперников в квалификации Лиги конференций

24.08 / Вооруженные силы Украины приняли на вооружение ракетный комплекс “Нептун”

28.05 / GP – чтобы решить проблему с Белоруссией, ЕС нужно пытаться либерализовать Россию

26.02 / В 2020 году Евросоюз стал крупнейшим гуманитарным донором Донбасса – посол

21.07 / Сирия отразила ракетные удары Израиля с помощью российских комплексов ПВО

13.11 / Макрон оставил послание в музее Де Голля, но снова запутался в правописании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика