Нардепы от “Слуги народа” возмущаются, что автор идеи о принятии законопроекта об олигархах по спецпроцедуре не голосовал

Журналисты отметили, что у них есть скрины переписки, но не опубликовали их.

“За предложенную Федором В. спецпроцедуру хорошо знающий Федора В. Федор В. не проголосовал. Стремно”, – написал один из нардепов.

“Потому что им еще в университетах преподавать. Для таких голосований есть другие люди”, – написал его коллега.

По данным журналистов, нардепы потребовали объяснений ситуации от главы фракции Давида Арахамии и его зама Александра Корниенко.

“Можете объяснить нам, “доверчивым”, что это за х…ня”, – заявил в переписке один из депутатов.

Вениславский в комментарии LB.ua сказал, что за “спецпроцедуру” проголосовал, но его голос на зачислили.

“Возможны два варианта: либо не сработала кнопка, либо – моя карточка. Когда я выходил к трибуне и готовился докладывать, была вставлена в трибуне в слеш, а я проголосовал на рабочем месте без карточки. Но я поддерживаю эту процедуру”, – отметил народный депутат.

Вениславский добавил, что не будет писать заявление о том, что карточка не сработала, потому что оно не будет иметь “никаких юридических последствий”.

Бывший народный депутат, заслуженный юрист Украины Леонид Емец сообщил, что есть несколько решений Конституционного Суда, в которых указано, что рассмотрение законопроекта по специальной процедуре противоречит Конституции.

“Это препятствование деятельности народного депутата, ограничение его конституционного права подавать, обсуждать и настаивать на своих правках. Эта процедура поставит под сомнение конституционность самого решения. По представлению 45 народных депутатов его можно будет обжаловать. Те, кто сегодня в Раде, начиная от руководства, аппарата и всех причастных, могут понести уголовную ответственность за препятствование деятельности народного депутата”, – заявил юрист.

Контекст:

23 сентября Рада приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. 229 голосов дали нардепы от “Слуги народа”. Один представитель фракции проголосовал против.

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

К законопроекту подавали более 1200 правок.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера парламента Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

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